Член Сенату США від штату Вермонт Берні Сандерс зібрав 1,8 мільйона доларів шляхом продажу сувенірів зі своєю фотографією. Ці гроші він передасть благодійним організаціям.
Читайте такожУ Парижі скасували штраф мерії за дискримінацію чоловіків на керівних посадахПро це пише Associated Press.
Поява Сандерса на інавгурації стала мемом, бо він одягнувся не за погодою.
У день церемонії у Вашингтоні було +5 градусів, а Берні вирішив, що слід заховати руки в рукавиці.
На наступний день Сандерс розмістив на своєму сайті футболки та толстовки з цим фото, що коштували 27 і 45 доларів. Їх розкупили менш ніж за 30 хвилин. Нову партію сувенірів розмістили на вихідних. Їх розкупили вже до ранку понеділка.
Всі отримані від продажу гроші Сандерс планує передати благодійним організаціям у Вермонті.
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