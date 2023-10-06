Можливо, вона відбудеться в середині листопада.

Білий дім почав планувати зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Як повідомляє Washington Post, зустріч двох лідерів може відбутись в листопаді у Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Він відбудеться 11-17 листопада за участю представників 21 країни.

Джерела видання зазначають, що Байден "з нетерпінням" чекає на зустріч із Сі. Водночас Китай ще поки не підтвердив участь свого лідера в саміті. Ситуація проясниться під час візиту до США топ-дипломата Китаю Ван Ї, який має прибути до Вашингтона найближчими тижнями.

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Видання зауважує, що відносини між США та Китаєм залишаються напруженими з початку року, відколи над США зафіксували китайську повітряну кулю. Країни ведуть дуже відмінну зовнішню політику, зокрема і щодо війни РФ проти України. США активно підтримують Київ та надають йому військову допомогу. Китай дуже нейтрально поводиться і продовжує співпрацювати з агресором.

Відносини США та Китаю - деталі

Кілька тижнів тому голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай і США "повинні і зобов'язані" досягти мирного співіснування.

Влітку Пекін обмежив главу Пентагону Ллойда Остіна одним рукостисканням з Міністром оборони Китаю Лі Шанфу, що знаходиться під санкціями, на вищому військовому форумі. Тепер відхід Лі з поля зору громадськості може допомогти перезавантажити військові переговори на вищому рівні між наддержавами.

Країни G7 закликали Китай тиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ блоку, які провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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