Сі Цзіньпін сказав, що Китай і США як дві великі країни несуть ще більш важливу відповідальність за мир, стабільність і розвиток у всьому світі.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай і США "повинні і зобов'язані" досягти мирного співіснування.

Про це він заявив двом американським ветеранам "Літаючих тигрів", які воювали за Китай під час Другої світової війни, пише Reuters.

"Дивлячись у майбутнє, Китай і США як дві великі країни несуть ще більш важливу відповідальність за мир, стабільність і розвиток у всьому світі. Вони повинні і зобов'язані домагатися взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва", – сказав він.

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У своїй відповіді на лист колишнього пілота Гаррі Мойєра і пілота-стрільця Мела Макмаллена Сі Цзіньпін заявив, що народи Китаю і США мали одного і того ж ворога в боротьбі з Японією і створили "глибоку" дружбу.

Відносини США та Китаю - деталі

Влітку Пекін обмежив главу Пентагону Ллойда Остіна одним рукостисканням з Міністром оборони Китаю Лі Шанфу, що знаходиться під санкціями, на вищому військовому форумі. Тепер відхід Лі з поля зору громадськості може допомогти перезавантажити військові переговори на вищому рівні між наддержавами.

Країни G7 у вівторок закликали Китай тиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ блоку, які провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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