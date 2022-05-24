На сайті держзакупівель Білорусі з'явився тендер на закупівлю 20 000 жетонів для військовослужбовців.

Збройні сили Республіки Білорусь закуповують 20 000 жетонів, які використовують для впізнання вбитих.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

На сайті держзакупівель Білорусі з'явився тендер на закупівлю 20 000 жетонів для військовослужбовців, який проводить Міністерство оборони Білорусі. Вартість закупівлі оцінюється в 10 800 рублів (≈$4370).

У документах сказано, що жетон виготовляється з алюмінієвого сплаву у вигляді прямокутної пластинки із закругленими кутами, написом "ВС Беларуси", а також серією, номером і таблицею груп крові і резус-факторів.

Також повідомляється, що такі жетони видаються тільки тим, хто служить за контрактом і офіцерам запасу. Станом на 2019 рік в ЗС РБ контрактників було близько 25% тобто +- 6 000 чоловік, а в рік на контрактну службу призивають приблизно 1000 чоловік. Якщо припустити, що ці жетони призначаються для контрактників, то виходить, що закуповують в три рази більше всієї чисельності військовослужбовців за контрактом в ЗС РБ.

При цьому не виключається, що це може бути і просто заміна старих жетонів на нові і закупівля в запас.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь продовжила на кордоні з Україною свої військові навчання.

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