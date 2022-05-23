У Міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування".

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами щонайменше до 28 травня.

Про це повідомляє російське видання "РІА Новини".

22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною. Триває підготовка до масштабного навчання у червні. Повістки цивільним у запасі вже надходять.

У Міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування", він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу". Призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається.

За даними Генштабу ЗСУ, білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку й розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах. 20 травня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що до семи батальйонів білоруських військ продовжують посилювати ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях.

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