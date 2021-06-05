Затриманих оголошували у міжнародний розшук "за участь у масових заворушеннях".

Білоруські силовики заявили про затримання двох активістів на кордоні з Литвою.

Про це повідомили у МВС Білорусі.

Зазначається, що затримані брали участь в акціях після президентських виборів в країні у 2020 році. Їх оголосили у міжнародний розшук за участь у масових заворушеннях.

«Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону «Рудевщина» в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі)», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що активісти жили у Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

На затриманих склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь.

Затримання Протасевича та санкції проти Білорусі

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Читайте такожБілорусь оскаржить авіаблокаду з боку УкраїниПісля посадки влади країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Того ж дня Україна заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

28 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.

За інформацією Reuters, посли країн-членів Європейського союзу прийняли рішення заборонити білоруським авіакомпаніям з 00:00 години 5 червня виконувати рейси в аеропорти Євросоюзу або через його повітряний простір.

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Автор: Катерина Шварц