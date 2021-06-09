В Ізраїлі розгорілися лісові пожежі / фото REUTERS

У середу, 10 червня, біля Єрусалима спалахнули лісові пожежі.

Як повідомляє The Jerusalem Post, до гасіння вже залучили 10 пожежних літаків, два вертольоти та понад 70 пожежних команд.

Поліція наказала жителям кібуцу Маале Ха-Хаміша покинути свої будинки, попри те, що, як повідомляється, пожежу вдається локалізувати.

У районі Сатафа і ферми Тур-Синай рятувальники досі не можуть взяти вогонь під контроль.

425-е шосе перекрито в напрямку Натафа, а дорога між Хар-Адаром і Маале-ха-Хаміша закрита в обох напрямках. Також закриті з'їзди на розв'язку Хемед на шосе 1.

За інформацією Ізраїльських залізниць, сполучення між Єрусалимом і Герцлією, що проходить через райони, де сталася пожежа, вже відновлено після припинення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова