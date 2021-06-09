Жителям кібуцу Маале Ха-Хаміша наказано покинути свої будинки.

У середу, 10 червня, біля Єрусалима спалахнули лісові пожежі.

Як повідомляє The Jerusalem Post, до гасіння вже залучили 10 пожежних літаків, два вертольоти та понад 70 пожежних команд.

Поліція наказала жителям кібуцу Маале Ха-Хаміша покинути свої будинки, попри те, що, як повідомляється, пожежу вдається локалізувати.

У районі Сатафа і ферми Тур-Синай рятувальники досі не можуть взяти вогонь під контроль.

Пожежа біля Неві Ілан / у цьому районі розвивається ще одна пожежа. Вогонь наближається до ліній будинків в Яд-Хашмоні і Абу-Гоше@VeredPelmanpic.twitter.com/xyPaH290RH - Тут Новини (@kann_news) 9 червня 2021 року

В даний час на місці пожежі працюють десятки пожежно-рятувальних бригад. Досі не вдалося встановити контроль над вогнем, який поширюється на громади п'яти і восьми осіб.

Крім підтримки зусиль з гасіння пожеж, розгорнуто близько 10 пожежних літаків, і елітний підрозділ "Полум'я" знаходиться на шляху до місця події.

Командувач округом відкрив вхід на заправну станцію "Неві Ілан". https://t.co/cmvB8K2aqnpic.twitter.com/9YSRlf90j2 - Ізраїльська пожежно-рятувальна служба (@102_IL) 9 червня 2021 року

425-е шосе перекрито в напрямку Натафа, а дорога між Хар-Адаром і Маале-ха-Хаміша закрита в обох напрямках. Також закриті з'їзди на розв'язку Хемед на шосе 1.

За інформацією Ізраїльських залізниць, сполучення між Єрусалимом і Герцлією, що проходить через райони, де сталася пожежа, вже відновлено після припинення.

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Переклад: Катерина Комолова