Статус українських біженців у країні зазнає змін.

Українські біженці зможуть працювати в Ізраїлі та мати базове соціальне страхування.

Як повідомило посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook, посол України Євген Корнійчук і міністр внутрішніх справ Ізраїлю Аєлет Шакед під час чергової зустрічі щодо статусу українських біженців досягли низки домовленостей.

"Отримано позитивну відповідь ізраїльської сторони щодо надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення та змушені були залишитись, а також тих, хто в'їхав до Ізраїлю після 23 лютого цього року. Окрім того, ці категорії громадян матимуть змогу отримати базове соціальне страхування", - йдеться в повідомленні.

Також було отримано принципову згоду Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю на видачу дозволів на в'їзд сім'ям українських громадян, які легально перебувають в Ізраїлі за робочими візами.

"Посольство надалі не згодне із принципом застосування квот та будь-яких інших обмежень на в'їзд до Ізраїлю українців, переважно жінок та дітей, на запрошення друзів-громадян Ізраїлю, які готові надати українцям прихисток від жахів російської агресії", - зазначає українське дипломатичне відомство.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ізраїль призупинив прийом біженців з України. В Офісі президента України це назвали недружнім кроком.

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