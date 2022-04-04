Глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід звернувся до світу із заявою щодо Бучі.

Звірства російських фашистів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області шокували весь світ. Навіть Ізраїль, який фактично вибрав нейтралітет у цій війні, назвав дії російських загарбників умисним військовим злочином.

Відповідну заяву міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід оприлюднив в соцмережах.

"Неможливо залишатися байдужим перед жахливими картинами з міста Буча під Києвом після відходу російської армії. Умисне заподіяння шкоди цивільному населенню є військовим злочином, І я рішуче засуджую це", – написав Лапід.

Нагадаємо, раніше на Банковій заявили, що Ізраїль став посередником у російсько-українській війні. Проте наступного дня стало відомо про те, що Єрусалим призупинив прийом біженців з України, що в Офісі президента назвали недружнім кроком.

Згодом нейтралітет Ізраїлю розкритикував і президент Зеленський, поцікавившись у парламентаріїв, чому ті досі не допомагають ЗСУ зброєю і не ввели санкції проти режиму Путіна.

Цьому передувала інформація ізраїльських ЗМІ про те, що прем'єр Беннет, щоб досягти свого дипломатичного прогресу, нібито закликав Зеленського погодитися на умови Росії і фактично капітулювати. Однак той не погодився.

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