Зокрема, Україна потребує озброєння для самозахисту та стримування подальшої агресії Росії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у Берліні пояснив важливість надання Україні оборонного озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Держсекретар зазначив, що після того, як Росія силою змінила кордони України - захопила Крим і спровокувала конфлікт на Донбасі, - США і європейські партнери відреагували на агресивні дії РФ, і частиною цієї відповіді було надання Україні оборонної воєнної допомоги.

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Блінкен сказав, що союзники роблять усе можливе, аби допомогти забезпечити Україну необхідними засобами для самозахисту на той випадок, якщо Росія продовжуватиме агресію.

"І тому ідея, що надання Сполученими Штатами, європейськими країнами і НАТО оборонного воєнного спорядження Україні є якимось чином провокативною або спричиняє дії Росії, перевертає світ догори дригом", - наголосив Блінкен.

Він додав, що США і країни-однодумці намагаються забезпечити, щоб Україна мала засоби для самооборони, і ця допомога може допомогти стримати подальшу агресію Росії.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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