'Золоте століття Близького Сходу': Трамп зробив нову заяву на тлі перемирʼя з Іраном

Зокрема президент США заявив, що Вашингтон контролюватиме ситуацію в Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп прокоментував перемирʼя з Іраном, назвавши це "важливим днем для світового миру". Відповідний пост він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Іран прагне цього, їм уже набридло! Так само як і всім іншим! Сполучені Штати Америки допоможуть розв'язати проблему в Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Заробляться великі гроші. Іран зможе розпочати процес відбудови", – написав президент США.

Він додав, що Сполучені штати продовжать утримувати свої війська в регіоні, аби "переконатися, що все йде добре".

"Я впевнений, що так і буде. Так само як це відбувається у нас в США, це може стати Золотим століттям Близького Сходу", – додав Трамп.

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня Сполучені штати узгодили тимчасове перемирʼя з Іраном. Коментуючи це рішення, Трамп заявив, що США "вже досягли всіх військових цілей, які спочатку ставили, і навіть домоглися більшого". Водночас в Тегерані заявили, що Трамп погодився взяти за основу переговорів 10-пунктний план Ірану. В ньому зокрема міститься пункт про те, що Іран й надалі утримуватиме Ормузьку протоку під власним контролем, стягуючи плату із суден, які через нього проходитимуть.

Попри це, на тлі новин про перемирʼя, у світі почала різко падати ціна на нафту. Bloomberg відзначає, що американська нафта WTI втратила до 19%. А світовий еталон – Brent – подешевшав на 13%, опустившись приблизно до 95 доларів за барель. Втім аналітики відзначають, що оптимізм щодо цього питання може бути передчасним.

