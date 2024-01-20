Таким чином Тель-Авів намагався послабити тодішню палестинську адміністрацію.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звинуватив Ізраїль у фінансуванні створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише Reuters, про це він сказав під час свого виступу в Університеті Вальядоліда в Іспанії. Дипломат пояснив, що таким чином Тель-Авів намагався послабити тодішню палестинську адміністрацію на чолі з Рухом за національне визволення Палестини.

На думку Борелля, єдиним мирним рішенням для розв'язання конфлікту у регіоні є створення окремої палестинської держави, однак "Ізраїль наполягає на негативному варіанті".

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"Ми лише віримо, що рішення про створення двох держав, нав’язане ззовні, принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативі", - наголосив він.

Як відомо, противники ізраїльської влади та деякі світові ЗМІ вже давно звинувачують Тель-Авів у підтримці ХАМАСу. Водночас прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу неодноразово заперечував ці звинувачення.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що основна фаза боїв на півночі Гази закінчена, тепер черга центру і півдня. В ЦАХАЛі уточнили, що військові "завершили демонтаж військової структури ХАМАСа на півночі сектора Газа".

Тим часом Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання проти Ізраїлю. Позивачем виступила Південна Африка, яка звинувачує його у геноциді палестинців.

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