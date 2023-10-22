Військові Ізраїлю повідомили про двох убитих бойовиків.

Ізраїль завдав повітряного удару по цілі на Західному березі річки Йордан. Ціллю була мечеть Аль-Ансар, яка знаходиться в таборі палестинських біженців .

На відміну від сектора Гази, Ізраїль вкрай рідко завдає ударів з повітря на Західному березі, повідомляє Бі-бі-сі. Але при цьому ЦАХАЛ постійно проводить там рейди і облави в пошуках терористів.

В ЦАХАЛі не уточнили, яким чином завдавався повітряний удар, але ізраїльські ЗМІ повідомили, що це було зроблено за допомогою винищувача. Якщо це так, то це перше застосування ЦАХАЛом винищувачів на Західному березі за останні 20 років, відзначило видання.

Відео дня

За даними військових, під мечеттю знаходився "терористичний осередок бойовиків ХАМАС та "Ісламського джихаду", які відповідальні за кілька терактів останнім часом і готувалися незабаром здійснити новий теракт".

Військові Ізраїлю повідомили про двох убитих бойовиків.

Табір палестинських біженців в місті Дженін на півночі Західного берега, заснований ООН в 1953 році для допомоги палестинським біженцям, але з тих пір, за словами ізраїльської влади, він став оплотом бойовиків ХАМАС і угруповання "Ісламський джихад".

Напад Хамасу на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Прорвавши ізраїльський кордон, вони захопили кілька населених пунктів, вбили сотні цивільних, взяли заручників. В даний час відомо, що в руках ХАМАСу на території сектора Гази утримуються близько 200 заручників.

У відповідь на це Ізраїль оголосив про проведення операції "залізні мечі" і продовжує боротьбу з бойовиками.

Вас також можуть зацікавити новини: