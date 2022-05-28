Станом на сьогоднішній день в готовності до застосування в Чорному морі знаходяться два російських носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля причалів Графської бухти Севастополя помітили чотири кораблі Чорноморського флоту Росії. На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту. П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати завданням ракетних ударів по території України, проте частина кораблів через шторм попрямувала в укриття біля окупованого Росією Криму.
При цьому спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що отриманих Україною до теперішнього часу ракет вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.