Окупанти тримають в акваторії Чорного моря два кораблі з крилатими ракетами"Калібр".

Станом на сьогоднішній день в готовності до застосування в Чорному морі знаходяться два російських носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля причалів Графської бухти Севастополя помітили чотири кораблі Чорноморського флоту Росії. На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту. П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати завданням ракетних ударів по території України, проте частина кораблів через шторм попрямувала в укриття біля окупованого Росією Криму.

При цьому спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що отриманих Україною до теперішнього часу ракет вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.

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