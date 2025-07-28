Міноборони США запросило 934 млн доларів на "неназваний засекречений проєкт".

Витрати на ремонт літака Boeing 747-8, який президент США отримав у подарунок від Катару, було таємно профінансовано за рахунок засекречених витрат Пентагону на оновлення ядерного арсеналу, пише The New York Times.

За даними видання, Міноборони США запросило 934 млн доларів із проєкту з модернізації застарілих американських ядерних ракет наземного базування на "неназваний засекречений проєкт".

При цьому в Конгресі вважають, що ця сума, зазначена в одному з "малопомітних документів Пентагону", насправді призначена на переобладнання подарованого Катаром літака в президентський "борт номер один".

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За твердженнями представників ВПС США, кошти на модернізацію Air Force One узяті за рахунок переведення грошей з іншого проєкту, який сильно перевищує бюджет і відстає від графіка. Йдеться про програму Sentinel, яка передбачає модернізацію застарілих наземних ядерних ракет США.

При цьому, за оцінкою експертів, на виконання робіт піде до двох років. Літак потребуватиме поліпшення систем зв'язку, протиракетної оборони та рухових характеристик. Крім того, необхідно позбавити літак прихованих електронних підслуховувальних пристроїв, які, за підозрою чиновників США, можуть бути вбудовані в стіни.

Точна сума, необхідна для переобладнання літака, досі невідома. Міністр ВПС США Трой Мейнк, виступаючи перед конгресом, говорив, що фактична вартість модернізації літака, імовірно, становитиме менше 400 мільйонів доларів.

Трамп отримав від Катару літак у подарунок

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа прийняла в дар від Катару розкішний літак Boeing 747-8, відомий як "палац у небі", для тимчасового використання як Air Force One.

Літак вартістю близько 400 мільйонів доларів раніше належав королівській родині Катару. Його переобладнає американський оборонний підрядник L3Harris для відповідності стандартам президентських перевезень. План передбачає, що після завершення президентського терміну Трампа літак буде передано в його президентську бібліотеку.

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