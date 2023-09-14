У Чорному морі країни НАТО можуть мати прямий конфлікт з Росією.
Таку заяву зробив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, передає Euractiv. На його думку, Москва блокує чорноморську економічну зону Болгарії.
Тагарев звинуватив російську владу у провокаціях. Він наголосив, що додаткові заходи безпеки в економічних зонах можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.
"Болгарія обговорює відповідь на ці провокації - як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО", - сказав міністр.
Тагарев додав, що Болгарія не готувала сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, які йтимуть з українських портів через болгарські води. Міністр вважає, що поки таких ризиків немає.
"Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому", - зазначив Тагарев.
Ситуація в Чорному морі
Ситуація в Чорному морі погіршилась з тих пір, як Москва вийшла з "зернової угоди". Після цього вона почала нищити ракетами українську портову і зернову інфраструктуру. Крім того, влада країни-агресора заявила, що буде розглядати будь-які кораблі, які йдуть через Чорне море, як такі, що перевозять військові вантажі.
Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев вже припускав, що у Чорному морі країни НАТО можуть мати прямий конфлікт з Росією.