Стало відомо, скільки "Калібрів" загрожує Україні.

Ворог збільшив кількість корабельного угруповання в акваторії Чорного моря до 17 одиниць. Російські окупанти вивели в Чорне море ракетоносій, який може нести крилаті ракети "Калібр".

"В тому числі вивів ракетоносій на бойове чергування. Це малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", спорядження якого до 8 "Калібрів". Рівень ракетної загрози залишається високим", - йдеться у повідомленні прес-служби Сил оборони півдня України.

Крім того активність тактичної авіації противника залишається системною. Зазнчається, що ворог тероризує цивільне судноплавство, скидаючи керовані авіабомби в напрямку Зміїного. Людей просять реагувати на сигнали повітряних тривог.

Відео дня

Ситуація в Чорному морі - це треба знати

Станом на ранок вівторка, 12 вересня, корабельне угруповання російських окупантів було розгорнуто в кількості 13 одиниць: 12 кораблів – у Чорному морі, один – в Азовському. Ракетоносії були заведені в пункти базування.

В той же час, українські військові повідомляли, що окупанти завдали авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб в район населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, а також в напрямку острова Зміїний (Одеська область).

Вас також можуть зацікавити новини: