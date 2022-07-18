Політик взяв участь у навчаннях з дозаправки в польоті.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який йде у відставку, політав на винищувачі Typhoon. Політик взяв участь у навчаннях з дозаправлення в польоті.

Про це пише Sky News.

Відзначається, що навчання пройшли минулого тижня. На оприлюдненому ролику видно, як поруч з винищувачем, в якому знаходиться Джонсон, в повітрі заправляється літак.

Політик планував виступити на авіашоу в Фарнборо з промовою.

"Я збираюся без проблем передати управління комусь іншому, але хто б це не був, я можу сказати вам, що здвоєні двигуни цього консервативного уряду будуть ревіти", - опублікували ЗМІ частину промови Джонсона.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і глава уряду.

Міністра оборони Бена Уоллеса вважали головним претендентом на роль наступного прем'єр-міністра. Згідно з останнім опитуванням британської компанії YouGov, він випереджав навіть міністра закордонних справ Великобританії Ліз трас.

9 липня він оголосив, що не братиме участі в боротьбі за посаду голови Консервативної партії та уряду країни.

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