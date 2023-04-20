Після розпаду імперії під назвою Радянський Союз карабаський конфлікт був найгарячішою точкою на пострадянському просторі протягом багатьох років. У 2020 році він завершився звільненням територій Азербайджану від окупації. Це підтвердила і Вірменія, підписавши угоду восени 2020-го угоду, що завершила 44-денну другу карабаську війну.

З метою взаємного визнання територіальної цілісності Азербайджану і Вірменії на основі принципів ООН 1991 року, була розпочата підготовка до заключного миру. Але, на жаль, підписання підсумкової угоди про мир, укладення якого очікувалося тоді протягом декількох місяців, все ще відкладається.

Азербайджан провів чергові операції з очищення від сепаратистів територій, контрольованих російськими "миротворцями"

Головним обов'язком російського військового контингенту, що розмістився в той час на території в якості "миротворців" на 5 років, було створення умов для укладення миру. Але те, що сталося за минулий період, свідчить про протилежне. Складається враження, що "миротворці", які бачать, що росіяни (РМК) не знадобляться в регіоні, якщо буде досягнутий остаточний мир, намагаються затягнути процес. Тобто, після 2020 року вони не тільки не готували грунт для остаточного миру між двома країнами, а й підтримували сепаратистів, що залишилися в Ханкенді, тим самим, домігшись виникнення різних інцидентів між Азербайджаном і Вірменією.

Розуміючи це, Азербайджан провів чергові операції з очищення від сепаратистів територій, контрольованих російськими "миротворцями", і здійснив розміщення тут своїх підрозділів. І президент Азербайджану Ільхам Алієв неодноразово заявляв, що Азербайджан не хоче війни після відновлення своєї територіальної цілісності згідно з міжнародними нормами, що країна є прихильником миру і гарантує безпеку громадян вірменського походження в Карабасі, нарівні з іншими громадянами Азербайджану (вони можуть жити також, як жили в безпечній і дружній обстановці до 1988 року): "В кінцевому підсумку, як нам здається, Вірменія в принципі теж згодна з нашим підходом, оскільки іншого варіанту просто немає".

Президент Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії, схоже, ведуть "переговори на відстані"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також заявляє, що він виступає за остаточний мир шляхом визнання територіальної цілісності Азербайджану і навіть нещодавно сказав: "Вірменія визнала, що Карабах належить Азербайджану, і ми повинні це зрозуміти".

Але, на жаль, реваншисти у Вірменії і в Ханкенді, який знаходиться під контролем російських "миротворців", всіляко цьому перешкоджають, регулярно влаштовуючи провокації.

Склалася цікава ситуація. Президент Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії, схоже, ведуть "переговори на відстані". Якщо уважно вслухатися в промови президента Азербайджану і виступи прем'єр-міністра Вірменії, то створюється враження, що риторика обох країн спрямована в бік Москви. Мовляв, Росія прийшла в регіон під виглядом "миротворчості", і перешкоджає миру, займаючись деструктивною діяльністю...

Всі, хто знайомий з Алма-Атинською декларацією, зрозуміють, про що саме йдеться.

Мандат російських "миротворців" в регіоні, які гальмують весь цей процес, діє до 2025 року

Зараз у Вірменії Пашинян відкрито намагається пояснити і якимось чином обґрунтувати вірменському суспільству позицію президента Азербайджану. Для повоєнного вірменського суспільства це, зі зрозумілих причин, складна ситуація. Суспільство отримало травму від поразки, перебуває у важкій морально-психологічній та напруженій політичній обстановці. Однак прем'єр-міністр став фігурою, що транслює оптимальну позицію не тільки для своєї країни, але і для регіону в цілому.

В даний час єдиним виходом для Вірменії він бачить мир, якого Азербайджан домагається вже багато років. Причому мир не тільки з Азербайджаном, але і з Туреччиною. Відкриття комунікацій з Туреччиною не тільки наближає Вірменію до Європи, але і створює серйозний потенціал для економічного зростання. Але, мабуть, у Вірменії є сили, що заважають Пашиняну…

Мандат російських "миротворців" в регіоні, які гальмують весь цей процес, діє до 2025 року. Складно що-небудь сказати однозначно про позицію Вірменії, але Азербайджан є твердим прихильником того, щоб не продовжувати цей мандат. Все будується на тому, щоб не пізніше 2025 року дві сусідні країни, які хочуть визнати територіальну цілісність один одного і жити в мирі, досягли угоди. А "миротворці" вирушили туди, звідки вони прийшли.

Мубаріз Асланов, спеціальний кореспондент ІА Report.az і BakuTV