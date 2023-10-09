Загалом ісламісти утримують понад сотню ізраїльтян та громадян третіх країн.

Бойовики ХАМАСу стратили принаймні частину заручників, яких вони захопили під час суботнього нападу на Ізраїль. Про це пише CNN, роблячи висновки з геолокованих відео із зони конфлікту.

Так, журналісти проаналізували відео, на яких зображено п'ятьох цивільних ізраїльтян, захоплених палестинськими бойовиками. В іншому відео, знятому практично на тому ж місці, видно озброєних бойовиків, спалені автомобілі та чотири тіла на землі.

Порівнявши відеозаписи, журналісти CNN дійшли висновку, що живі заручники на першому відео і мертві тіла на другому – це одні й ті ж самі особи. На це зокрема вказують однакові одяг і зачіски. Що сталося з п'ятим заручником, невідомо.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, в результаті нападу ХАМАС на поселення ізраїльтян вздовж кордону з Газою загинули щонайменше 700 цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу, понад сотню людей бойовики викрали та вивезли в Газу. Лише вранці понеділка армія змогла відновити контроль над усіма прикордонними містами Ізраїлю.

Після нападу Ізраїль почав мобілізацію резервістів та пообіцяв знищити ХАМАС як організацію. Аналізуючи напад, який не міг принести військового успіху з огляду на нерівність сил, видання Politico дійшло висновку, що ймовірною метою ХАМАСу могла бути спроба спровокувати велику війну за участі інших держав регіону.

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