ЦАХАЛу належить провести масштабну військову операцію в щільній міській забудові, де тримають заручників.

За повідомленнями ХАМАСу, на території Сектору Газа бойовики утримують близько 130 ізраїльських заручників. В Армії оборони Ізраїлю кажуть, що ця обставина "змінює правила гри" при проведенні наземної операції в Газі, яку зараз планує ЦАХАЛ.

"Якщо б це був просто напад, ви могли б назвати це воєнними діями. Але те, що вони зробили із заручниками, знаючи, що наша цінність людського життя відрізняється від того, як вони її бачать – це те, що привело нас до точки неповернення. Тому ми повинні робити те, що ми повинні робити", – сказав колишній голова Оперативного управління в ЦАХАЛу генерал-майор Ізраїль Зів у коментарі журналістам.

За його словами, сам факт наявності заручників в руках ХАМАСу не утримає ЦАХАЛ від проведення військової операції в Газі.

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"Це, звичайно, проблема, але нам доведеться робити і те, і інше: з одного боку, впоратися із заручниками і зробити максимум для їх порятунку та звільнення. З іншого боку, це не варіант відпустити ХАМАС на волю. Ізраїль повинен зробити все, щоб повністю знищити ХАМАС. Ми бачили, хто вони – беруть у заручники дітей, стареньких – тож як ми можемо досягти миру?" – каже генерал.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, угруповання ХАМАС впродовж кількох років вело ретельно сплановану кампанію із введення в обману ізраїльської розвідки, аби тепер здійснити раптовий напад. Як повідомило джерело Reuters, близьке до ХАМАС, терористи змусили Ізраїль думати, що вони не бажають збройного конфлікту і що їх можна заспокоїти економічними стимулами для підтримки відносного спокою.

Тим часом The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлених членів ХАМАСу і Хезболли стверджує, що безпосередній план нападу на Ізраїль був складений за кілька тижнів до цього за сприяння іранських спецслужб. Тегеран дав "зелене світло" для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

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