За словами юриста Пола Моунса, розбещення малолітніх, примус до сексуального зв'язку різного характеру і перегляду порнографії та інші подібні явища - норма для американських бойскаутів.

Членів Організації американських бойскаутів спіймали на десятках тисяч злочинів сексуального характеру.

Про це йдеться у справі про банкрутство організації, повідомляють джерела видання Axios.

Слідству відомо про приблизно 90 тисяч повідомлень про випадки подібного роду, а за оцінками юристів, їх може бути близько 100 тисяч.

"Більшість постраждалих пережило докучання з боку тих людей, про злочини яких BSA ніколи не повідомляла, це показує, що проблема вплетена в саму тканину скаутської організації протягом багатьох десятиліть», - наводить Axios слова юриста Пола Моунса, який майже 20 років розбирає пов'язані зі скаутами справи.

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За його словами, розбещення малолітніх, примус до сексуального зв'язку різного характеру і перегляду порнографії та інші подібні явища - норма для американських бойскаутів. Ця проблема, за його словами, актуальніша для скаутів, ніж для католицької церкви.

Організація бойскаутів існує з 1910 року і об'єднує понад 2 мільйони скаутів і приблизно 960 тисяч дорослих волонтерів.

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Автор: УНІАН