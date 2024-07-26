За словами прем'єр-міністра країни, "щоб їх збити, ми повинні обстріляти територію України".

Румунія не має можливості збивати безпілотники на території України. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Марчел Чолаку, повідомляє digi24.ro.

За його словами, "щоб їх збити, ми повинні обстріляти територію України, і я думаю, що це поки що не дозволено, я не чув про якесь рішення з цього приводу".

"Це моніторинг, і ви бачили, що зазвичай ці безпілотники потрапляють під удари української артилерії і одразу падають на берег Дунаю. Небезпеки для румунів у цьому районі наразі немає. ... Це було лише один раз, як ви добре знаєте, були вжиті заходи, щоб цього більше не повторилося. Ми створили нову систему радарів", – заявив сказав Чолаку. Відео дня

Водночас він підкреслив, що оборонна промисловість Румунії увійшла в нову динаміку.

"Я радий, що ОПК вперше працює в чотири зміни. Також буде позика від Сполучених Штатів у розмірі 2 мільярдів, спрямована на оборонну промисловість, сферу, яку ми повільно покриваємо. Речі дійсно увійшли в певну динаміку", - резюмував Чолаку.

Уламки дрона на території Румунії: що відомо

Нагадаємо, після російської атаки безпілотників на Україну румунські ЗМІ повідомили, що на території країни виявили уламки "шахеда".

Згодом офіційна влада Румунії підтвердила падіння уламків та викликала до міністерства закордонних справ російського представника.

У свою чергу НАТО засудило напад з боку Росії, однак там заявили, що не вважають це навмисним нападом на члена Альянсу.

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