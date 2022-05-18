У комітеті сподіваються, що Сенат зможе зібратися та затвердити її кандидатуру якнайшвидше.

Комітет Сенату США з закордонних справ схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду нового посла в Україні.

Про це повідомляється у Twitter комітету.

"Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Брінк кваліфікована та сьогодні її кандидатура була схвалена комітетом.

У комітеті сподіваються, що Сенат (верхня палата Конгресу) зможе зібратися та затвердити її кандидатуру якнайшвидше.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня президент США Джо Байден звернувся до Сенату для затвердження кандидатури Брінк на посаду посла США в Україні.

Бріджит Брінк: що про неї відомо

Бріджит Брінк народилася в Мічигані, проте ступінь бакалавра політичних наук отримала в Кеньйон-коледжі, найстарішому приватному коледжі штату Огайо.

Останні 25 років Брінк будує кар'єру професійного дипломата у Держдепартаменті США, куди вперше прийшла у 1996 році.

Згодом їй довелося працювати в американських дипмісіях у Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

Своє перше призначення за кордон Брінк отримала до посольства США в Белграді в 1997-1999 роках, у розпал війни на Балканах. Після Сербії було призначення співробітницею американського посольства на Кіпрі, де вона працювала до 2002 року.

Після цього Брінк кілька років була спеціальним помічником заступника Держсекретаря США з політичних питань. Вона займалася питаннями зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південно-європейськими державами.

У 2005-2008 роках вона очолювала політико-економічний відділ посольства США у Тбілісі.

Після цього Бріджит Брінк на кілька років поверталася до Вашингтона, де її було призначено заступником директора департаменту у справах Південної Європи в Держдепі США. У цей же період, коли президентом США був Барак Обама, вона увійшла до складу Ради національної безпеки як координатор розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія).

У 2011 році Брінк знову повернулася до Грузії – цього разу уже як заступник голови дипмісії США в Тбілісі. Потім її перевели на аналогічну посаду в американське посольство в Ташкенті, де вона працювала у 2014−2015 роках. Після Узбекистану її призначили заступником помічника американського держсекретаря в Бюро у справах Європи та Євразії. На цій посаді вона відповідала за проблематику затяжних конфліктів у Європі, а також відносин США зі Східною Європою та країнами Кавказу.

У травні 2019 року Бріджит Брінк було вперше призначено послом США - Дональд Трамп делегував її представляти Сполучені Штати у Словаччині.