'Тягне час': Британія і Франція вимагають, щоб Путін дав відповідь Трампу щодо перемир'я

Обидві країни звинуватили російського правителя у тому, щоб він змінює курс, не відчуваючи тиску з боку США.

Британія та Франція звинуватили правителя Росії Володимира Путіна у затягуванні переговорів про припинення вогню в Україні, і посилили тиск на Москву, вимагаючи негайної відповіді щодо цього питання, пише Associated Press.

"Наша думка полягає в тому, що Путін продовжує заплутувати і тягнути час", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі журналістам у штаб-квартирі НАТО, стоячи поруч зі своїм французьким колегою Жан-Ноелем Барро.

Великобританія та Франція ведуть багатонаціональну ініціативу, відому як "коаліція охочих", щоб створити сили для контролю за майбутнім миром в Україні. Леммі зазначив, що хоча Путін повинен погодитися на припинення вогню, "він продовжує бомбардувати Україну".

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"Це цивільне населення. Це енергооб'єкти. Ми бачимо вас, Володимире Путін. Ми знаємо, що ви робите", - сказав він.

Барро підкреслив, що Україна погодилася на умови припинення вогню ще три тижні тому, і тепер Росія "винна відповісти Сполученим Штатам".

"Росія змінює курс, продовжуючи свої удари по енергетичній інфраструктурі, продовжуючи свої військові злочини. Це має бути "так". Це має бути "ні". Це має бути швидка відповідь", - сказав він.

Міністри також наголосили, що Росія не має наміру припиняти свою військову кампанію, зокрема, Путін у понеділок віддав наказ про призов 160 000 призовників на строкову службу.

Обидва міністри закордонних справ пообіцяли продовжити підтримку України, зокрема, в зміцненні її збройних сил — ключової гарантії безпеки країни після того, як США відкинули можливість її вступу до НАТО.

Переговори про мир - останні новини

Як повідомляв УНІАН, представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідав американську столицю цього тижня, і це був перший візит російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення.

Після зустрічі Дмитрієв заявив російським ЗМІ, що адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її заклопотаність".

Водночас NBC News писало, що оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати російському лідеру Володимиру Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

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