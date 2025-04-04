Прогрес, якого нема: американські переговорники програють росіянам, - WP

Аналітики зазначають, що США відправили на переговори проти досвідчених російських дипломатів досить слабку переговорну команду.

Аналітики стверджують, що американські переговорники поступаються росіянам на переговорах щодо війни в Україні. Адміністрація Дональда Трампа двічі заявляла про значний прогрес у мирних переговорах, зокрема щодо часткового припинення вогню стосовно енергетичної інфраструктури та в акваторії Чорного моря. Проте усі сторони згодом представили значно різні інтерпретації цих домовленостей, і бойові дії продовжуються, пише The Washington Post.

Трамп хоче прогресу

Спочатку Україна та США говорили про припинення вогню щодо всієї цивільної інфраструктури, тоді як Росія стверджувала, що це стосується лише енергетичної інфраструктури. В обох випадках кожна зі сторін звинувачувала іншу в порушенні угоди.

У своєму виступі президент Трамп сказав: "Росія та Україна добре співпрацюють з нами. Але ми повинні зупинити це".

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Це був конфлікт, який Трамп обіцяв вирішити за 24 години, але реальні результати переговорів значно підірвали довіру до процесу і до неупередженості американських посередників.

Нещодавно Трамп навіть обурився, що диктатор Володимир Путін поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського та заявив про прагнення замінити його до початку мирних переговорів. Це стало першим свідченням того, що переговори не розвиваються так, як планувалося, а Кремль не демонструє готовності до значущих компромісів, попри кілька жестів доброї волі з боку США.

Томас Грем, старший директор з питань Росії в Раді національної безпеки при адміністрації Буша, зазначив:

"Я думаю, що це свідчить про те, що адміністрація Трампа дуже прагне показати прогрес і приховати майбутні виклики".

Джошуа Гумінські, старший віце-президент Центру вивчення президентства та Конгресу, зазначив, що підхід адміністрації Трампа можна трактувати як спробу зміцнити довіру на початковому етапі переговорів.

"Я думаю, що це наче перенавчання мистецтву ведення переговорів, мистецтву угоди в епоху Трампа", - сказав він.

Легкі візаві

Стів Віткофф, спеціальний представник Трампа, у своїх інтерв'ю назвав переговори між Путіним і Трампом "епічними" та "трансформаційними", а також "надзвичайно корисними для світу в цілому". Але, за даними опитувань, 75% українців вважають, що мирна угода під керівництвом Трампа буде несправедливою або частково несправедливою.

Адміністрація Трампа вже на самому початку переговорів відмовилася від деяких важливих інструментів впливу, таких як нормалізація відносин з Москвою і фактичне визнання російського контролю над окупованими територіями, а також заборона для України вступати в НАТО. Це викликало серйозні побоювання щодо неупередженості переговорів.

Керівник Женевського центру політики безпеки Томас Гремінгер каже:

"Ми бачили, як президент Трамп та інші члени уряду США регулярно й публічно йшли на поступки. І це зазвичай не те, що роблять в процесі, що передує переговорам".

Критики вказують на те, що команда США не може зрівнятися з досвідченими російськими дипломатами, які мають десятиліття досвіду переговорів. Російська делегація включала таких осіб, як Сергій Лавров, Юрій Ушаков, Григорій Карасін і Сергій Бесєда, які є ветеранами міжнародної дипломатії. Водночас американська сторона на чолі зі Стівом Віткоффом, який не має досвіду роботи з Росією, виглядає не так досвідчено.

Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі, зазначив:

"Для росіян це дуже легка команда, і вони, безумовно, бігають навколо своїх американських колег".

Він також додав, що успіх Росії полягає в тому, щоб переконати адміністрацію Трампа працювати над покращенням відносин із Москвою паралельно з мирними переговорами.

"Подарунок, який продовжують дарувати"

Попри те, що Трамп виразив своє обурення стосовно Путіна, його адміністрація все одно пропонує Росії важливі поступки. Приміром, Кирило Дмитрієв, близький соратник Путіна, став найвищим російським чиновником, який відвідав Вашингтон після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і провів переговори з Віткоффом.

Габуєв також зауважив: "Росіяни очікують, що Трамп може стати подарунком, який продовжує дарувати російським зовнішньополітичним цілям".

Росія використовує кожну можливість для маніпулювання процесом. Наприклад, Путін оприлюднив непідтверджену інформацію про те, що велика група українських солдат потрапила в оточення, що Трамп без критики повторив. Після того, як США оголосили про припинення вогню в енергетичній та портовій інфраструктурі, Кремль швидко змінив умови, заявивши, що це стосується лише енергетичних об’єктів.

"Тож з усіх практичних цілей немає припинення вогню", — сказав Грем, додаючи, що у результаті ми маємо лише ілюзію прогресу без реальних кроків.

Не менш важливим моментом стала одностороння позиція Віткоффа, який повторив кремлівські наративи щодо незаконних референдумів на окупованих територіях. Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень, вважає, що Віткофф фактично є "представником Путіна при Трампі".

Зеленський також неодноразово висловлював стурбованість поведінкою Віткоффа, заявивши: "Віткофф дійсно дуже часто цитує наративи Кремля. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру".

Зараз обидві сторони намагаються скористатися перевагою в переговорному процесі. Росія прагне звинуватити Україну у зриві мирного процесу, а США можуть припинити підтримку, що відчинить двері для військової перемоги Росії. Україна, в свою чергу, намагається протистояти цьому.

Грем підсумував:

"Питання в тому, чи вистачить в адміністрації терпіння продовжувати ці переговори і чи зможуть вони вести переговори таким чином, щоб добитися від російської сторони поступок".

Переговори між США та РФ

Як повідомляв УНІАН, Дмитрієв відвідав американську столицю цього тижня, і це був перший візит російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення.

Після зустрічі Дмитрієв заявив російським ЗМІ, що адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її заклопотаність".

Водночас NBC News писало, що оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати російському лідеру Володимиру Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

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