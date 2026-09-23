Британія створила перший спецпідрозділ для захисту супутників від ворожих атак

Спецпідрозділ підтримуватиме як наступальні, так і оборонні космічні операції.

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) створили No. III Space Effects Squadron – перший спеціалізований підрозділ, завданням якого стане протидія ворожим загрозам британським супутникам. Про це йдеться на сайті уряду країни.

"Нова ескадрилья стане першим у Великій Британії підрозділом, який спеціалізуватиметься на тому, щоб порушувати роботу, послаблювати або блокувати ворожу діяльність у космосі. Підрозділ захищатиме критично важливі супутники, які допомагають британським кораблям орієнтуватися, забезпечують мобільний зв'язок і попереджають про ракетні атаки", - заявив уряд.

Про створення підрозділу сьогодні оголосив начальник штабу ВПС Великої Британії, головний маршал авіації сер Гарв Сміт під час першої в історії британської конференції Space Power Conference. Новоутворення об'єднає фахівців із різних видів Збройних сил.

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Йдеться, що дві інші спеціалізовані частини RAF – No. I Space Operations Squadron і No. II Space Warning Squadron – забезпечують можливість спостерігати за космічним простором і попереджати про загрози, а новий підрозідл безпосередньо протидіятиме таким загрозам, використовуючи сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби, щоб порушувати, послаблювати або блокувати ворожі дії.

Ескадрилья підтримуватиме як наступальні, так і оборонні космічні операції. У міру надходження на озброєння нових спроможностей її можливості та чисельність розширюватимуться.

За словами міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга, саме залежність країни від космосу робить цю сферу дедалі вразливішою перед противниками. Загроза зростає за масштабами, швидкістю та технологічною складністю, а виклики в космосі дедалі більше відображають геополітичні процеси на Землі.

Зазначається, що супутники є важливою складовою національної безпеки та повсякденного життя Великої Британії. Вони мають критичне значення для збору розвідувальної інформації та попередження про ракетні атаки, а також забезпечують роботу мобільного зв'язку, прогнозів погоди та онлайн-замовлень.

Наголошується, що спецпідрозділ розширює спроможності Великої Британії у сфері космічної війни, зокрема щодо ведення радіоелектронної боротьби та протидії протисупутниковій зброї.

Водночас уряд заявляє, що залишається прихильним до мирного та сталого використання космосу.

"Велика Британія офіційно відмовилася від проведення руйнівних випробувань протисупутникових ракет і продовжує працювати через Комітет ООН з використання космічного простору в мирних цілях, сприяючи формуванню норм, правил і принципів відповідальної поведінки в космосі", - наголошується в заяві.

США розмістили зброю на орбіті

Нагадаємо, що раніше секретар Військово-повітряних сил США Трой Мейнк публічно підтвердив, що Америка має бойову зброю на орбіті. За його словами, заради готовності до мінливих загроз, де б вони не виникали, Космічні сили США мають розміщену на орбіті зброю для контролю космічного простору, яка здатна захищати об'єднані сили від ворожих дій противника.

На думку директорки з питань космічної безпеки фонду Secure World Foundation Вікторії Самсон, подібного визнання від американського чиновника ще не звучало ніколи. На її думку, тепер Вашингтону доведеться змиритися з тим, що Китай і РФ робитимуть та говоритимуть те саме.

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