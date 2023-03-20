Штати вітають будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру в Україні, зазначив державний секретар.

Якщо мирний план Китаю не передбачатиме виведення з України російських військ, він спрямований на затягування часу та не є конструктивним.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи візит лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Москви.

За словами Блінкена, той факт, що лідер Китаю відвідує Росію через кілька днів після того, як Міжнародної кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, свідчить, "що Китай не відчуває потреби притягнути Кремль до відповідальності за звірства, скоєні в Україні".

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Блінкен вважає, що лідер Китаю використає візит в Росію, щоб закликати президента РФ Володимира Путіна припинити вогонь в рамках "мирної пропозиції" офіційного Пекіна.

"Сполучені Штати вітають будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру. Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення… Фундаментальним елементом будь-якого плану в Україні для досягнення справедливого та міцного миру має бути підтримка суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до Cтатуту ООН. Будь-який план, який не надає пріоритету цьому важливому принципу, є в кращому випадку тактикою зволікання або спрямований на сприяння несправедливому результату, що не є конструктивною дипломатією", - заявив Блінкен.

Він закликав країни світу не дозволити ввести себе в оману "будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримає Китай чи інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах".

"Заклик до припинення вогню, який не передбачає виведення російських військ з території України, фактично підтримує ратифікацію російського завоювання. Це визнало б спроби Росії силою захопити суверенні сусідні території. Це дало б змогу Росії продовжити свої дії в Україні, а припинення вогню зараз, без тривалого рішення, дозволило б президенту Путіну перепочити та переналаштувати свої війська, щоб потім відновити війну в більш вигідний для Росії час", - підкреслив держсекретар США.

Блінкен також нагадав, що Україна вже запропонувала формулу миру, яку вважає справедливою.

Візит Сі Цзіньпіна у Москву - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що Сі Цзіньпін використає вплив на Путіна, щоб змусити його припинити агресивну війну проти України.

Уряд Великої Британії закликав лідера КНР вплинути на президента РФ у питанні припинення бомбардувань українських міст.

Разом з тим координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив у коментарі телеканалу CNN, що Сполучені Штати Америки не підтримають будь-які спільні заклики Сі Цзіньпіна і Путіна про припинення вогню, адже встановлення перемир’я наразі передбачатиме збереження за Росією захоплених українських територій. За його словами, у відносинах Китаю і РФ немає сильної довіри, але вони знаходять спільні причини для протидії Заходу та американському лідерству. Кірбі додав, що не бачив жодного підтвердження інформації про заплановану телефонну розмову Сі Цзіньпіна і президента України Володимира Зеленського, але схвалює таке спілкування.

Водночас на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". У прес-релізі не сказано, що Росія є агресором, а Україна жертвою агресивної війни. У релізі також не згадується, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України та скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести свої війська з української території та припинити вбивати мирне населення.

Натомість Китай виступає за припинення бойових дій таким чином, щоб усі "виявляли стриманість" і запобігали поглибленню кризи чи її виходу з-під контролю.

Китай наголошує, що "всі сторони мають підтримати Росію та Україну, працювати у цьому напрямі і якнайшвидше відновити прямий діалог з метою поступової деескалації ситуації і зрештою для досягнення всебічного режиму припинення вогню". Також Китай виступає проти санкцій щодо РФ.

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