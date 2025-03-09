Колишні команувачі НАТО прогнозують, що якщо Європа не вдасться до негайних дій, не тільки відправивши більше зброї в Україну, а й зміцнивши оборону НАТО в усій Балтії, то російський лідер Володимир Путін вторгнеться в європейські країни, влаштувавши там масову різанину, як у Маріуполі.
Річард Ширрефф, який обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача військами НАТО в Європі, сказав The Sun, що він "боїться" за майбутнє європейських країн, якщо вони не зможуть створити ефективну систему стримування. Він також звинуватив Дональда Трампа в тому, що той завдав "смертельного удару" по НАТО, поставивши під сумнів готовність Америки підтримувати колективну оборону.
Екс-командувач попередив, що якщо Путін отримає бажане в Україні через угоду, укладену за посередництва Трампа, то це фактично призведе до "капітуляції" нації.
"Це дасть Путіну можливість оголосити про перемогу і переозброїти, оновити і перебудувати свої збройні сили. А потім, коли він це зробить, він покінчить з Україною. Тому що він ніколи не відмовиться від своєї мети - захопити всю Україну", - сказав він.
Далі, попереджає Ширрефф, Путін рушить у Молдову, Грузію і Румунію, втрутившись у їхні вибори і поставивши при владі одну зі своїх маріонеток. а потім він зверне свій погляд на Прибалтику.
"І тоді ми будемо воювати з Росією, тому що у нас 1000 солдатів в Естонії, як і у французів, німців, канадців у Прибалтиці", - зазначив він.
Він також прогнозує жахливу картину того, який вигляд матиме напад Росії і попереджає, що країни Балтії стануть "ще одним Маріуполем".
"Коли Росія нападає, напад виглядає як те, що ми бачили в українському місті Маріуполі. Це схоже на депортацію дітей, зґвалтування жінок і масове вбивство мирних жителів. Ось що відбувається, коли Росія нападає. Спочатку будуть ракети, а потім війська".
Колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес попередив, що Путін може завдати ракетних ударів по країнах НАТО, щоб знищити транспортну інфраструктуру.
"А це означає, що аеропорти і морські порти на східному фланзі НАТО від Фінляндії до Польщі та Румунії, які мають вирішальне значення для швидкого підкріплення, стануть мішенню або кінетичних ударів, або кібератак", - сказав він.
При цьому Ширрефф каже, що зупинити Путіна можна тільки в тому разі, якщо Європа зміцнить свою оборону і створить ефективну систему стримування.
"Спосіб уникнути і запобігти цьому - мобілізація і підготовка до найгіршого сценарію і стовідсоткове роз'яснення Путіну, що якщо він спробує щось зробити в країнах Балтії, то отримає по носі. Але ви не зможете цього зробити, поки не проведете підготовчі заходи", - підкреслив він.
Росія готується до нападу на НАТО
Раніше глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія готується випробувати на міцність єдність Заходу, особливо в контексті п'ятої статті про колективну оборону НАТО.
При цьому він зазначив, що терміни проведення Росією такого "випробування" залежать від перебігу війни в Україні. Якщо війна закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дасть змогу Росії використовувати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для створення загрози Європі раніше, ніж передбачалося, зазначив він.