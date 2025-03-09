Генерали НАТО зазначають, що зупинити Путіна можна тільки в тому разі, якщо Європа зміцнить свою оборону і створить ефективну систему стримування.

Колишні команувачі НАТО прогнозують, що якщо Європа не вдасться до негайних дій, не тільки відправивши більше зброї в Україну, а й зміцнивши оборону НАТО в усій Балтії, то російський лідер Володимир Путін вторгнеться в європейські країни, влаштувавши там масову різанину, як у Маріуполі.

Річард Ширрефф, який обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача військами НАТО в Європі, сказав The Sun, що він "боїться" за майбутнє європейських країн, якщо вони не зможуть створити ефективну систему стримування. Він також звинуватив Дональда Трампа в тому, що той завдав "смертельного удару" по НАТО, поставивши під сумнів готовність Америки підтримувати колективну оборону.

Екс-командувач попередив, що якщо Путін отримає бажане в Україні через угоду, укладену за посередництва Трампа, то це фактично призведе до "капітуляції" нації.

Відео дня

"Це дасть Путіну можливість оголосити про перемогу і переозброїти, оновити і перебудувати свої збройні сили. А потім, коли він це зробить, він покінчить з Україною. Тому що він ніколи не відмовиться від своєї мети - захопити всю Україну", - сказав він.

Далі, попереджає Ширрефф, Путін рушить у Молдову, Грузію і Румунію, втрутившись у їхні вибори і поставивши при владі одну зі своїх маріонеток. а потім він зверне свій погляд на Прибалтику.

"І тоді ми будемо воювати з Росією, тому що у нас 1000 солдатів в Естонії, як і у французів, німців, канадців у Прибалтиці", - зазначив він.

Він також прогнозує жахливу картину того, який вигляд матиме напад Росії і попереджає, що країни Балтії стануть "ще одним Маріуполем".

"Коли Росія нападає, напад виглядає як те, що ми бачили в українському місті Маріуполі. Це схоже на депортацію дітей, зґвалтування жінок і масове вбивство мирних жителів. Ось що відбувається, коли Росія нападає. Спочатку будуть ракети, а потім війська".

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес попередив, що Путін може завдати ракетних ударів по країнах НАТО, щоб знищити транспортну інфраструктуру.

"А це означає, що аеропорти і морські порти на східному фланзі НАТО від Фінляндії до Польщі та Румунії, які мають вирішальне значення для швидкого підкріплення, стануть мішенню або кінетичних ударів, або кібератак", - сказав він.

При цьому Ширрефф каже, що зупинити Путіна можна тільки в тому разі, якщо Європа зміцнить свою оборону і створить ефективну систему стримування.

"Спосіб уникнути і запобігти цьому - мобілізація і підготовка до найгіршого сценарію і стовідсоткове роз'яснення Путіну, що якщо він спробує щось зробити в країнах Балтії, то отримає по носі. Але ви не зможете цього зробити, поки не проведете підготовчі заходи", - підкреслив він.

Росія готується до нападу на НАТО

Раніше глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія готується випробувати на міцність єдність Заходу, особливо в контексті п'ятої статті про колективну оборону НАТО.

При цьому він зазначив, що терміни проведення Росією такого "випробування" залежать від перебігу війни в Україні. Якщо війна закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дасть змогу Росії використовувати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для створення загрози Європі раніше, ніж передбачалося, зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: