Росія заявляє про явне презирство до будь-яких мирних угод, сказав глава МЗС.

У Литві зажадали серйозних і негайних наслідків для Російської Федерації за смертельну атаку по Одесі.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у мікроблозі X (раніше Twitter) назвав обурливим убивством атаку дрона-камікадзе на багатоповерхівку, унаслідок якої загинули 12 осіб, зокрема п'ятеро маленьких дітей.

"Навмисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих або майбутніх. Повинні бути серйозні й негайні наслідки, а не подальша безкарність", - підкреслив Ландсбергіс.

Міністр супроводив пост фотографією сім'ї Гайдаржи. Сергій і його дочка вижили, оскільки в момент атаки перебували в іншій кімнаті. Його дружина Анна і чотиримісячний син Тимофій загинули.

Удар по будинку в Одесі: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 2 березня Одеса вкотре опинилася під ударом російських дрнів-камікадзе. Один із БПЛА влучив у багатоповерховий будинок, зруйнувавши практично весь під'їзд.

Рятувальники до ночі 3 березня розбирали завали, розшукуючи людей. Унаслідок російської атаки загинули 12 осіб. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 4-місячного Тимофія, 7-місячної Лізи, 3-річного Марка, 8-річної Злати та 9-річного Сергія.

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