При цьому він зазначив, що коли російські війська почали війну проти України 24 лютого цього року, західні країни вже не захотіли повторювати цю помилку.

Європа недостатньо жорстко відреагувала на агресію президента РФ Володимира Путіна у 2014 році, коли він анексував український Крим.

Таку думку висловив президент Словенії Борут Пахор в інтерв'ю Anadolu.

"Це був поганий сигнал президенту Путіну, що він може робити все, що хоче, з незначними наслідками для своїх дій", - сказав Пахор.

При цьому він зазначив, що коли російські війська почали війну проти України 24 лютого цього року, західні країни не хотіли повторювати помилок. Саме тому, того ж дня ухвалили "жорсткий пакет санкцій" проти Москви.

Президент Словенії висловив упевненість, що цього разу російський президент не очікував такої солідарності європейських країн.

При цьому він зізнався, що був здивований та розчарований повномасштабним російським вторгненням в Україну 24 лютого.

"Розчарований, тому що я дуже багато вклав як президент, як прем'єр-міністр Словенії, щоб мати чудові стосунки з Росією та президентом Путіним", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Словенія передала Україні партію обладнання і бойові машини піхоти. Тоді міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець заявив, що його країна вичерпала свій арсенал того, що може надати Україні на цей момент, але може запропонувати допомогу з розмінуванням та інструктаж або навчання для українських військових на словенській землі.

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