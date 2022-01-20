У Путіна повторили звинувачення, які вже не раз звучали в бік влади України.

Спікер президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заговорив про відновлення "громадянської війни" в Україні через погрози відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Прес-секретар очільника Росії стверджує, що заяви про можливе від'єднання країни від міжнародної системи може сприяти розхитуванню ситуації, пише РБК.

Пєсков також повторив "мантру" російської влади, згідно з якою на частині сходу України нібито йде "громадянська війна".

"Всі ці заяви можуть сприяти дестабілізації ситуації, бо вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників України, українське керівництво, яке, що називається, під сурдину (пристосування – Ред.) може вирішити почати заново громадянську війну у своїй країні й спробувати силовим методом розв'язати проблему південного сходу", – заявив спікер.

Читайте також"Катастрофа для Росії": Байден розповів про санкції для РФ у разі вторгнення в УкраїнуНагадаємо, Росія у 2014 році захопила український Крим й вдерлася на частину Донецької та Луганської областей. Влада РФ підтримала бойовиків, який створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Низка країн Заходу покарали Росію санкціями, зокрема, обмежувальні заходи стосувалися окремих підприємств. Також з'явилася інформація про можливе відключення РФ від SWIFT.

Влада РФ стверджувала, що не вдиралася в Україну, і в країні йде "внутрішній конфлікт". У Кремлі вже не раз звинувачували Київ у тому, що він здатен піти на "силовий варіант" розв'язання конфлікту на частині Донбасу. Варто зазначити, що влада України не раз називала дипломатичний шлях єдиним, який здатен привести до завершення війни.

Восени 2021 року російська сторона пішла на загострення ситуації на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія перекинула до кордону з нашою країною понад 90 тис. військових і готується до вторгнення на початку поточного року.

У США та ЄС пригрозили РФ жорсткими заходами у разі нової агресії проти України. Зокрема, в Білому домі поділилися, що варіант відключення Росії від SWIFT не виключений.

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