Зупинка газопроводу – критично важливий аргумент, який ми маємо щодо Росії наразі, каже Псакі.

Білий дім переконаний, що зупинення "Північного потоку-2" у рамках жорстких санкцій проти Росії буде ефективним інструментом протидії російській агресії.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

На запитання, чи правда, що Європа майже не обговорює відключення Росії від SWIFT, Псакі відповіла: "На наш погляд, не виключено жодного з варіантів. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії у разі її нападу на Україну".

Також у Псакі поцікавилися, чи отримали США підтвердження того, що німецький уряд зобов’язався заморозити запуск "Північного потоку-2" як крайній захід протидії агресії Кремля.

"Думаю, ви знаєте, що він ("Північний потік-2" – УНІАН) зараз не працює. Ви бачили кроки, які вони ухвалюють останнім часом. Німецький регулятор призупинив сертифікацію "Північного потоку-2". І ми, як і раніше, вважаємо, що зупинка газопроводу – критично важливий аргумент, який ми маємо щодо Росії в даний момент. Особливо з урахуванням того, що він зараз не функціонує. І якщо санкції будуть введені просто зараз, а Росія розглядає їх як незворотні витрати, то це буде на одне міркування у її розрахунках менше", – пояснила Псакі.

Читайте такожСтолтенберг: НАТО незабаром направить Кремлю письмові пропозиції щодо безпекиВона додала, що США тісно консультуються з усіма партнерами і союзниками у цьому питанні.

"Північний потік-2": що відомо

У грудні МО Німеччини Крістін Ламбрехт закликала "не втягувати" запуск російського газопроводу у "цей конфлікт", коментуючи можливість зупинення сертифікації "ПП-2" в рамках санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Глава оборонного відомства наполягла на дипломатичному діалозі з Москвою.

Процедуру сертифікації газопроводу відклали через порушення з боку компанії-оператора європейського законодавства до моменту, коли вони будуть усунені.

Запуск трубопроводу Росії означає постачання російського газу до Західної Європи в обхід України і загрожує останній великими економічними збитками.

Крім того, Київ та низка країн Євросоюзу наголошують на ризиках використання Кремлем газопроводу з метою політичного тиску.

І хоча Вашингтон відмовився від обтяжливих санкцій проти "ПП-2" на користь Німеччини, що публічно захищає проект РФ, Білий дім ще може внести замороження сертифікації в рамках жорстких санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну.

Водночас республіканці у Конгресі США внесли проект, який передбачає негайне запровадження санкцій.

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