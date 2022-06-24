Заяви на звільнення надходять як від діючих військовослужбовців, так і від резервістів.

Після початку війни РФ проти України все більше німецьких солдатів хочуть звільнитися зі служби в Бундесвері.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Так за його даними, з січня по 2 червня до відповідального федерального управління з питань сім'ї та громадянського суспільства надійшло 533 заяви про відмову від служби.

За офіційною інформацією, це вдвічі більше, ніж минулого року. Тоді надійшло 209 заяв.

Переважна більшість заяв, а саме 528, що надійшли на даний момент, подані військовослужбовцями або резервістами. Ті, хто відмовлявся від служби, часто обґрунтовували свої звернення тим, що "вони не очікували військового конфлікту".

Усі ті, хто відмовляються від військової служби, можуть посилатися на свій статус як у разі відновлення призову, так і у випадках напруженості та захисту.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня відставний генерал бундесверу Удо Ойліг припустив, чим закінчиться війна Росії проти України. Він вважає, що війна між Росією та Україною буде довгою.

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