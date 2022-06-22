Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу.

Відставний генерал Бундесверу Удо Ойліг вважає, що війна між Росією та Україною буде довгою.

Про це він розповів в інтерв'ю DW.

"Це буде довга війна. І я не бачу жодних шансів на те, щоб зараз можна було б досягти припинення вогню", - сказав він.

На думку Ойліга, війна закінчиться тільки тоді, коли обидві сторони будуть переконані в тому, що вони домоглися того, чого хотіли.

"Для української сторони - це збереження і захист територіальної цілісності країни в максимально можливій мірі, для Росії - усвідомлення того факту, що завоювання і нові дії російської армії ведуть не до успіху, а до досить значних людських і матеріальних втрат", - пояснив військовий.

Тільки коли, продовжив Ойліг, баланс результатів з обох сторін призведе до того, що російська армія перестане бачити навіть віддалено досяжними свої цілі, - тоді настане момент, коли можна буде думати про припинення вогню.

"Українська армія, за моєю оцінкою, не піде на припинення вогню, якщо для цього треба буде пожертвувати великою частиною території країни", - додав військовий.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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