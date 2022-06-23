Україна працює з Німеччиною над поставками зброї в короткій і середньостроковій перспективі.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник стверджує, що ФРН надасть Україні новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони, якого ще немає на озброєнні у Бундесверу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Він заявив, що Україна працює з Німеччиною над поставками зброї в короткій і середньостроковій перспективі.

"Сподіваюся на підтримку з боку Берліна в закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі і протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", - пояснив посол.

Також посол розповів, що дипломатам вдалося в тісній закулісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір і домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро за рахунок уряду Німеччини.

"За це окрема подяка канцлеру Шольцу. Навіть у Бундесверу немає поки такої ППО", - додав Мельник.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шольц заявляв, що Німеччина продовжуватиме підтримку України стільки, скільки знадобиться їй у боротьбі за незалежність.

Очікується, що цього року Берлін передасть новітні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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