Новий ультиматум Росії: CNN спрогнозував, чи наважиться Трамп жорстко покарати Путіна

Зараз Трамп перед вибором: покарати Путіна та ризикувати глобальним конфліктом — чи залишитися в межах політичної вигоди та риторики.

Президент США Дональд Трамп, після місяців особистих контактів із диктатором Володимиром Путіним, раптово скоротив термін, відведений Росії для мирної угоди в Україні, з 50 до 10–12 днів. Як пише CNN, слова президента свідчать про глибоке розчарування, але чи підуть за ними дії?

Потенційна відповідь Трампа — жорсткі вторинні санкції проти покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією. Це може дійсно вдарити по російській економіці, однак такий крок пов'язаний із високими глобальними ризиками, зокрема для самих США.

Поки Трамп виступає з ультиматумами в Шотландії, його торговельна команда веде переговори у Швеції з Китаєм. Ці перемовини можуть відкрити шлях до нової торгової угоди — і навіть до гучного візиту до Пекіна.

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Запитання, яке зараз турбує світ: чи готовий Трамп зруйнувати ці плани заради України, яку сам же раніше звинувачував у надмірному отриманні допомоги з боку США?

Рішучий удар по Путіну та, можливо, по Сі Цзіньпіну стане демонстрацією справжньої жорсткості та незалежності Трампа, вважає видання.

Натомість бездіяльність лише зміцнить позицію критиків, які вважають його "роздратування" лише реакцією на особисту невдачу — провал амбіційної кампанії за Нобелівську премію миру.

Новий ультиматум Трампа - реакція ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою позицію щодо термінів мирного врегулювання війни в Україні. Під час виступу на гольф-курорті у Тернберрі поряд із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, він оголосив про скорочення терміну, який раніше дав Кремлю, з 50 днів до 10–12. Втім, реакція Кремля прогнозована - Москва не демонструє готовності поступатись.

Новий термін припинення вогню, який Трамп дав Росії може суттєво змінити динаміку конфлікту в Україні, зазначив політолог Самуель Рамані.

Як пише New York Post, американський лідер дав правителю РФ Володимиру Путіну "менше часу на вбивства". І це було правильним рішенням.

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