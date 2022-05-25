Також у межах договору про Антарктику можуть заблокувати головування РФ у будь-яких робочих групах та суміжних заходах.

На щорічній нараді з Договору про Антарктику 25 країн-учасниць висловили рішучу підтримку Україні у зв'язку зі збройною агресією РФ та влаштували демарш під час виступу російського представника, демонстративно залишивши залу засідань.

Засідання відбулось сьогодні у Берліні, інформує прес-служба Міністерства освіти і науки.

"Цей захід – по суті найголовніша подія року в елітному клубі антарктичних країн, яку можна порівняти з засіданням Генасамблеї ООН – тільки для учасників Договору про Антарктику. На нараді вирішуються всі найголовніші питання спільного управління та взаємодії на крижаному континенті. Загалом учасниками Договору є 54 країни, але право голосу мають лише 29 Консультативних сторін, серед яких і Україна", – пояснив заступник міністра освіти і науки, очільник української делегації Олексій Шкуратов.

Сьогодні на урочистому пленарному засіданні з нагоди відкриття наради виступив представник України, радник-посланник Посольства України в Німеччині Максим Ємельянов. Він ознайомив делегатів з наслідками повномасштабного вторгнення РФ на територію України та впливу російської агресії на українську антарктичну програму.

"Система Договору про Антарктику була заснована у дусі міжнародної наукової співпраці на противагу спробам мілітаризації та територіальних претензій. Очевидно, що Росія не доросла до того рівня, щоб поважати міжнародно визнані кордони інших держав та право своїх сусідів на самостійне існування. Така держава-агресор не заслуговує бути членом міжнародних організацій та має бути повністю ізольована", – підкреслив Ємельянов.

У відповідь Франція (що нині головує у Раді Європи) озвучила спільну заяву від імені 11 країн-членів ЄС (серед яких Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Польща, Болгарія, Чехія, Іспанія, Швеція та Фінляндія) щодо повної підтримки України і засудження російської агресії. До цієї заяви приєднались делегації Норвегії, Румунії, Японії, Індії, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та США, а також низки латиноамериканських країн – Бразилії, Аргентини, Чилі, Еквадору, Колумбії та Уругваю. Тобто загалом до заяви долучилися 25 країн, з яких 23 є Консультативними сторонами.

Під час виступу російського представника українська делегація демонстративно залишила залу засідань. Наш демарш підтримали делегації зазначених вище країн, представники яких теж вийшли з зали.

Крім того, представник США у своєму виступі оголосив про наміри денонсувати Меморандум про взаєморозуміння між урядами США і РФ про співробітництво в Антарктиці від 2012 року та заблокувати головування РФ у будь-яких робочих групах та суміжних заходах у межах Договору про Антарктику.

*** Україна приєдналась до Договору про Антарктику 1992 року. Участь у Договорі надає нашій державі право проводити діяльність в Антарктиці (зокрема, створювати наукові станції та відряджати наукові експедиції) і призначати уповноважених представників на Консультативні наради з Договору про Антарктику. Вони проходять щороку для обговорення актуальних питань дослідження та освоєння Антарктики, а також напрацювання рекомендацій своїм урядам.

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