Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс оригінально привітав росіян з Днем Росії - побажав РФ зазнати поразки в агресивній війні з Україною.
Міністр у своєму акаунті в Twitter також побажав Росії відмови від імперських амбіцій і побудови сучасної, демократичної та правової держави.
"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України...", - поділився єврочиновник.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Противник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.
Низка держав світу вирішили підтримати Україну - запровадили проти РФ нові санкції й передали Києву озброєння.
На початку квітня стало відомо, що латвійський уряд вирішив знизити рівень дипломатичних відносин з РФ через злочини російських військові, скоєні на українській території.