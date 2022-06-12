Латвійський міністр також побажав, щоб РФ відмовилася від імперських амбіцій.

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс оригінально привітав росіян з Днем Росії - побажав РФ зазнати поразки в агресивній війні з Україною.

Міністр у своєму акаунті в Twitter також побажав Росії відмови від імперських амбіцій і побудови сучасної, демократичної та правової держави.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України...", - поділився єврочиновник.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Противник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Низка держав світу вирішили підтримати Україну - запровадили проти РФ нові санкції й передали Києву озброєння.

На початку квітня стало відомо, що латвійський уряд вирішив знизити рівень дипломатичних відносин з РФ через злочини російських військові, скоєні на українській території.

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