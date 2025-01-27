За словами спікера Палати представників США, президент Дональд Трамп ставить свою країну на перше місце у цьому питанні.

Конгрес США готовий запровадити санкції проти тих країн, які не хочуть приймати назад своїх громадян, що незаконно перебувають у Сполучених Штатах Америки. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

"Колумбія та всі країни мають мати на увазі - Конгрес повністю готовий запровадити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює в повному обсязі або не виконує вимоги щодо прийняття своїх громадян, які нелегально перебувають у США", - зазначив він у своєму дописі у соцмережі X.

Джонсон додав, що президент Дональд Трамп ставить США на перше місце, а Конгрес "впроваджуватиме політику, яка посилить його порядок денний".

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Питання мігрантів у США - останні новини

Раніше видання The Washington Post писало, що США і Колумбія розв'язали суперечку щодо мігрантів. Зокрема цей конфлікт став найзначнішою дипломатичною кризою за десятиліття між США та одним із їхніх найважливіших союзників у Латинській Америці.

Також стало відомо, що Дональд Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів. Таким чином президент виконав свою передвиборчу обіцянку про "закриття кордону у перший день" свого нового терміну.

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