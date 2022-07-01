Там зазначили, що широка міжнародна спільнота не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України.

В Державному департаменті США порівняли міжнародну ізоляцію путінського режиму в РФ з ізоляцією режиму Башара Асада в Сирії, який міжнародна спільнота звинувачує в численних порушеннях прав людини.

Заява Держдепу прозвучала після того, як Сирія оголосила про визнання так званих "ЛНР/ДНР", передає Голос Америки.

"Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької "народних республік" свідчить про спільну ізоляцію режиму та президента Путіна", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.

"Широка міжнародна спільнота не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України", - йдеться в заяві посадовця.

Нагадаємо, режим Башада Асада в Сирії, який підтримує Росія, перебуває під значними міжнародними санкціями, через звинувачення у порушенні прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Сирія зробила офіційну заяву з приводу так званих "ЛНР" і "ДНР". Країна вирішила визнати незалежність псевдореспублік, підконтрольних Кремлю.

У відповідь український президент Володимир Зеленський заявив про припинення відносин із Сирією а також зазначив, що санкційний тиск проти Сирії посилиться.

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