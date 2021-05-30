Люди незадоволені поведінкою Болсонару щодо пандемії коронавірусу.

Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Бразилії з вимогою імпічменту президента Жаїра Болсонару через його ставлення до пандемії коронавірусу, яка забрала майже півмільйона життів бразильців.

Демонстрації пройшли у понад 200 містах, що є найбільшим виступом проти Болсонару з моменту початку епідемії COVID-19 у країні, повідомляє The Guardian.

Загалом акції минули мирно. Однак у Ресіфі поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ до протестувальників, які намагалися пройти закритою дорогою.

Чому жителі Бразилії вийшли на протести проти Болсонару

Президент Бразилії відомий своїми вкрай правими, націоналістичними та консервативними поглядами, а також скандальними заявами.

Про коронавірус Жаїр Болсонару казав як про звичайний сезонний грип та не вважав за потрібне запроваджувати у країні карантин, нехтував санітарними нормами, не сприймав вакцинацію.

Зараз сенат країни розслідує дії президента у зв'язку з пандемією.

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Переклад: Катерина Комолова