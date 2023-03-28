Чиновники повинні отримувати так зване подвійне схвалення для будь-якої закордонної поїздки - від свого безпосереднього начальника і від його начальника.

Російська ФСБ веде список чиновників, губернаторів та інших держслужбовців, які повинні отримувати окремий дозвіл на виїзд з країни.

Як повідомили виданню The Moscow Times представник Кремля, урядовий чиновник і два колишніх чиновника, високопоставлені чиновники тепер повинні отримувати так зване подвійне схвалення для будь-якої закордонної поїздки - від свого безпосереднього начальника і від його начальника. Це означає, що нерідко питанням про закордонну поїздку займається глава адміністрації Кремля Антон Вайно або навіть сам Путін, заявив кремлівський чиновник і давній знайомий Путіна.

"Незважаючи на триваючий конфлікт, іноді Путіну самому доводиться переглядати всі ці списки і розбиратися, хто з якою метою їде за кордон", - сказав він.

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