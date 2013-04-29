У Тбілісі жінка намагалася спалити себе біля бізнес-центру Іванішвілі

Ірина Мгвделадзе, яка оголосила 29 днів тому голодування, спробувала вчинити самогубство біля бізнес-центру прем'єр-міністра Грузії Бідзіна Іванішвілі.

Про це повідомляє Грузія-Онлайн. Прямо перед телекамерами жінка облила себе бензином і спробувала підпалити. Її зупинили співробітники патрульної поліції.

Як відомо, Ірина Мгвделадзе і ще кілька людей голодують перед бізнес-центром прем'єра Грузії вже 29 днів. Їхня вимога - видача довгострокового і низькопроцентного кредиту. Три дні тому вони відмовилися і від води. "Наш уряд не звертає на нас уваги. Вони проходять повз і навіть не дивляться на нас", - заявила тоді Мгвделадзе.