'Може щось статись': ексчиновник Кремля заговорив про 'напіввійськові' атаки на Британію

Москва може вдатися до кібератак, диверсій або ударів по британських оборонних підприємствах через підтримку України.

Колишній заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Федоров заявив, що Велика Британія може зіткнутися з новим етапом російської гібридної агресії через військову підтримку України. За його словами, у Росії зростає політичний і суспільний тиск на Володимира Путіна з вимогою "покарати" Лондон. Про це Федоров заявив в ефірі програми Newsnight на британському телеканалі BBC, передає Breitbart.

За словами колишнього російського посадовця, Москва нібито розглядає різні варіанти відповіді на підтримку України – від кібератак до так званих "напіввійськових" операцій.

Федоров особливо виділив британські підприємства, які виробляють озброєння для України. Він заявив, що вони можуть стати цілями атак, причому Москва нібито намагатиметься уникнути прямої відповідальності.

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"Це може бути так звана "технічна" реакція, можливо, якась хакерська атака з невідомого джерела – звичайно, не з офіційного, – можуть бути різні політичні кроки", – сказав він.

Водночас Федоров не виключив і більш небезпечного сценарію:

"Я не можу на 100 відсотків виключити, що можуть бути якісь "напіввійськові"… щось може статися з підприємствами, заводами, які виробляють дрони для України… на них може бути здійснено напад, але не з боку Росії, а з невідомих джерел".

За його словами, потенційними цілями можуть стати британські заводи, що виробляють безпілотники та ракети для України.

У Кремлі незадоволені діями Лондона

Федоров стверджує, що в Кремлі негативно відреагували на рішення Великої Британії передати Україні креслення ракети для ураження укріплених цілей, щоб українська сторона могла організувати її виробництво.

Водночас у Лондоні наголошують, що саме по собі це рішення не означає нового рівня ескалації, оскільки Велика Британія та Франція вже тривалий час постачають Україні відповідні ракети.

За словами Федорова, всередині Росії нібито посилюється тиск на Путіна через підтримку України з боку Великої Британії.

"Сьогодні на президента Путіна чиниться дуже серйозний політичний та громадський тиск, щоб він вжив "певних заходів" проти Великої Британії", – сказав він.

Федоров також заявив, що частина російського суспільства вважає Велику Британію головним ворогом і вимагає від Кремля жорсткішої відповіді.

Росія може перейти до помітніших дій

Колишній російський посадовець заявив, що наближається "новий етап ескалації українського конфлікту", а можливі дії Росії стануть більш помітними.

Він водночас наголосив, що потенційні атаки можуть здійснюватися не безпосередньо російськими структурами, а через третіх осіб. Такий підхід, за його словами, дозволив би Москві зберігати можливість заперечувати свою причетність. Федоров окремо звернув увагу на ризики такого сценарію, оскільки Велика Британія є членом НАТО та ядерною державою.

Велика Британія та Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія погодила передачу Україні секретних даних про британські компоненти далекобійних ракет SCALP, аби допомогти налагодити їхнє складання на території України.

Forbes пише, що Лондон заявив про готовність допомогти Україні створити місцеві складальні лінії для виробництва цих ракет, кинувши виклик російському правителю Володимиру Путіну.

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