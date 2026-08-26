Європою вночі: з Брюсселя та Амстердама до Копенгагена запустять новий потяг

Потяг вирушатиме ввечері, а пасажири прибуватимуть до Копенгагена або Мальме наступного ранку – без необхідності їхати вдень.

У квітні 2028 року у Європі планують запустити новий прямий нічний залізничний маршрут, який з’єднає Брюссель та Амстердам із Копенгагеном і Мальме, повідомляє Euronews. Це буде перший маршрут компанії European Sleeper до Скандинавії.

Про запуск домовилися European Sleeper та німецький залізничний оператор RDC. Новий нічний потяг забезпечить пряме сполучення між країнами Бенілюксу, Данією та південною Швецією.

Новий маршрут Брюссель – Мальме стане продовженням розширення мережі European Sleeper у напрямку Північної Європи. Завдяки нічному сполученню міста Західної та Північної Європи стануть доступнішими для мандрівників. Зокрема, до Копенгагена та Мальме можна буде дістатися без пересадок. А ось до таких міст, як Лондон, Париж, Стокгольм та Осло, можна буде доїхати лише з однією додатковою пересадкою.

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Вирушати ввечері, прибувати вранці

Згідно з попередніми планами, потяги вирушатимуть як із Брюсселя, так і з Мальме приблизно о 19:00 за місцевим часом. До кінцевої станції пасажири прибуватимуть приблизно о 10:00 наступного ранку. Таким чином, значну частину подорожі можна буде провести уві сні, не витрачаючи цілий день на дорогу.

Пасажирам обіцяють кілька варіантів розміщення. У нових потягах планують використовувати вагони European Sleeper та RDC із комфортними сидіннями, кушетками та спільними спальними купе.

Також розглядається можливість запуску покращених спальних місць категорії Deluxe. У них потенційно можуть бути двоспальні ліжка та окремі ванні кімнати.

European Sleeper розширює мережу нічних маршрутів

Новий скандинавський маршрут стане не єдиним великим розширенням мережі European Sleeper.

9 вересня 2026 року має вирушити перший нічний потяг компанії між Брюсселем і Міланом. Він з’єднає країни Бенілюксу зі Швейцарією та північною Італією. Паралельно компанія продовжує підготовку до запуску маршруту Брюссель – Барселона, який також планують відкрити у 2028 році.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт Кишинева запустив пілотний проєкт безкоштовного трансферу для пасажирів, які прибувають потягом до Молдови. Це актуально для подорожніх, що їдуть потягом з України та використовують Кишинів як транзитний пункт перед вильотом в іншу країну. Ідея сервісу – скоротити час, який пасажири витрачають у міському трафіку, та забезпечити зручнішу стикову між залізницею та авіаперельотами.

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