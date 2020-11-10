Експертка зазначила, що Азербайджан досяг усіх своїх цілей.

Домовленості щодо завершення війни в нагірному Карабасі – це перемога азербайджанської зброї і фактично капітуляція Вірменії.

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Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловила експертка-міжнародниця Юлія Осмоловська. Вона зазначила, що Азербайджан досяг усіх своїх цілей.

"Це однозначно перемога зброї. Тут немає компромісу, переміг Азербайджан, оскільки всі вимоги, які він висував, цілі, які він ставив, — всього він досяг. Підписання угоди в такому вигляді вважається капітуляцією Вірменії не тільки з позиції президента Азербайджану. Якщо послухати західних аналітиків, які знаходяться на території Карабаху, вони кваліфікують це як капітуляцію", — сказала вона.

За словами експерта, Росію повністю влаштовує ситуація, що склалася.

"Відбувалося багато "візантійської дипломатії" — кулуарних речей, які ми не могли спостерігати. Вірменія розраховувала, що Росія стане на її бік, і коли Пашинян відкрито звернувся до президента РФ, Росія сказала, що ми можемо надати, тільки якщо бойові дії будуть на наших територіях. Іншими словами — розбирайтеся самі. Коли Росія вперше намагалася бути посередником при припиненні вогню, це не вдалося, і Росія була наче в тіні. Однак угода, яка була підписана вночі, не просто про припинення вогню, але і про мирне врегулювання, там повинна бути третя сторона, рефері. Росія була прийнятна і для азербайджанської сторони, чого не скажеш про Туреччину. Російську сторону все влаштовує в цій ситуації, вони визначають це як свою перемогу", — сказала Осмоловська.

Експертка розповіла, якими будуть наслідки укладеного миру.

"Буде політична криза, і відставка Пашиняна невідворотна. Якщо на таких умовах підписувалася ця угода, її можна було заключити й до початку військових дій, тому що те, чого вимагав Азербайджан, було закладено в основу резолюції Ради безпеки ООН 1993 року, над чим намагалася працювати Мінська група 28 років, і це ні до чого не призвело. У вірменської сторони велике розчарування. Перша жертва повинна бути сакральною, це можна кваліфікувати як державну зраду, бо добровільно, з точки зору Вірменії, були віддані землі, які їй належать", — заявила вона.

Війна в Нагірному Карабасі: загострення восени 2020 року

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією й Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ВС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

Обидві сторони заявляли, що завдали противнику страшних втрат, які налічують сотні убитих і десятки знищених одиниць бойової техніки. Всі спроби добитися припинення вогню раніше зазнавали невдачі.

Домовленість про завершення війни в Карабасі

Ввечері 9 листопада після серії воєнних успіхів ВС Азербайджану і взяття стратегічно важливого міста Шуша в Карабасі президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту з опівночі за московським часом 10 листопада.

Згідно з домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, який з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні й транспортні зв'язки регіону.

Республіка Вірменія до 15 листопада має повернути Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шуша.

За погодженням сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинським коридором, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

Довідка. У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Тоді Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом та 7 прилеглими районами, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Андрій Василюк