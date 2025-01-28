Індія є важливим стратегічним партнером у зусиллях США з протидії Китаю.

Президент США Дональд Трамп провів "продуктивну" телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення Білого дому.

"Лідери обговорили розширення і поглиблення співробітництва та питання, включно з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Європі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше сам Трамп повідомив журналістам, що вони також обговорили питання імміграції і що Моді відвідає США в лютому.

Відео дня

При цьому в телефонній розмові Трамп "наголосив на важливості збільшення Індією закупівель американського безпекового обладнання та переходу до справедливих двосторонніх торговельних відносин", ідеться в заяві Білого дому.

США є найбільшим торговельним партнером Індії, яка також є важливим стратегічним партнером у зусиллях США з протидії Китаю.

Білий дім заявив, що Трамп і Моді наголосили на своїй прихильності до групи Quad, яка об'єднує США та Індію з Австралією і Японією, а Індія прийме лідерів Quad цього року.

Танві Мадан, експертка з питань Індії у вашингтонському Інституті Брукінгса, сказала, що, цілком ймовірно, Моді незабаром відвідає Вашингтон, а Трамп у відповідь візьме участь у саміті Quad.

Дональд Трамп - новини

Польща планує запросити президента США Дональда Трампа на саміт Ініціативи трьох морів 28-29 квітня цього року.

Раніше Дональд Трамп спрогнозував, куди планує здійснити перший закордонний візит як президент США. За його словами, це можуть бути або Велика Британія, або Саудівська Аравія.

Вас також можуть зацікавити новини: