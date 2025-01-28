Президент США Дональд Трамп провів "продуктивну" телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення Білого дому.
"Лідери обговорили розширення і поглиблення співробітництва та питання, включно з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Європі", - йдеться в повідомленні.
Пізніше сам Трамп повідомив журналістам, що вони також обговорили питання імміграції і що Моді відвідає США в лютому.
При цьому в телефонній розмові Трамп "наголосив на важливості збільшення Індією закупівель американського безпекового обладнання та переходу до справедливих двосторонніх торговельних відносин", ідеться в заяві Білого дому.
США є найбільшим торговельним партнером Індії, яка також є важливим стратегічним партнером у зусиллях США з протидії Китаю.
Білий дім заявив, що Трамп і Моді наголосили на своїй прихильності до групи Quad, яка об'єднує США та Індію з Австралією і Японією, а Індія прийме лідерів Quad цього року.
Танві Мадан, експертка з питань Індії у вашингтонському Інституті Брукінгса, сказала, що, цілком ймовірно, Моді незабаром відвідає Вашингтон, а Трамп у відповідь візьме участь у саміті Quad.
Дональд Трамп - новини
Польща планує запросити президента США Дональда Трампа на саміт Ініціативи трьох морів 28-29 квітня цього року.
Раніше Дональд Трамп спрогнозував, куди планує здійснити перший закордонний візит як президент США. За його словами, це можуть бути або Велика Британія, або Саудівська Аравія.