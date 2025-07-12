Трамп вимагає доопрацювати закон так, щоб він сам міг вирішувати, застосовувати його чи ні.

Робота над законопроєктом про "пекельні" санкції проти Росії в Конгресі США активізувалася на тлі публічного невдоволення Дональда Трампа російським диктатором. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, знайомого з позицією Трампа, текст законопроєкту все ще потребує доопрацювання. У нинішньому вигляді документ не дає президенту США достатньої гнучкості в застосуванні санкцій без оглядки на позицію Конгресу. Зараз Білий дім працює з авторами законопроєкту над тим, щоб дати Трампу більше свободи в застосуванні цього закону після його затвердження американським парламентом.

Представник сенатора Ліндсі Грема, одного з двох авторів законопроєкту, повідомив агентству Reuters, що документ, імовірно, почнуть розглядати не раніше 21 липня, оскільки наразі Конгрес має важливіші пріоритети. Однак уже в серпні одна з палат Конгресу піде на канікули, тож час на ухвалення закону буде "вкрай обмежений".

Відео дня

Тим часом союзники США з нетерпінням чекають понеділка, оскільки Трамп обіцяв зробити цього дня "велику заяву" щодо Росії, пише Reuters. Однак їх усе ще мучать сумніви щодо того, чи відмовився Трамп від спроб налагодити добрі стосунки з Росією та наскільки він дійсно готовий впроваджувати на практиці законопроєкт Ліндсі Грема.

Законопроект про санкції проти Росії

Як писав УНІАН, ще в березні сенатор-республіканець Ліндсі Грем і його колега-демократ Річард Блюменталь підготували законопроект про нові жорсткі санкції проти Росії. Сам Грем називав ці санкції "кісткодробильними", оскільки вони потенційно можуть повністю позбавити Росію доходів від експорту еннергоресурсів.

Законопроєкт передбачає введення 500-відсоткових мит на імпорт у США товарів із країн, які купують російські енергоресурси. Логіка законопроекту полягає в тому, що покупці російської нафти і газу волітимуть перейти на альтернативних постачальників, що обійдеться їм набагато меншими витратами, ніж повна втрата американського ринку збуту.

Однак багато експертів сумніваються, що американці справді ухвалять законопроєкт у його первісному вигляді, оскільки це може означати політико-економічну конфронтацію з найбільшими економіками світу - ЄС, Китаєм, Індією і Туреччиною.

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