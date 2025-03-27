Ціни на авто у США можуть підскочити.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткового мита на всі автомобілі, які імпортуються з-за кордону.

"Це продовжить стимулювати зростання, якого ви не бачили раніше. Ми фактично будемо стягувати 25% мита. Але якщо ви будуєте свій автомобіль в США, то тариф не стягуватиметься", – наводить його слова CBS News.

Відомо, що нові мита набудуть чинності 2 квітня. Стягувати їх почнуть вже наступного дня. За словами Трампа, цей крок може принести США дохід від 600 мільярдів доларів до 1 трильйона доларів протягом наступних двох років.

Відео дня

Через нові мита ціни на авто у США можуть підскочити, вважають у консалтинговій компанії Anderson Economic Group.

"У довгостроковій перспективі це може стимулювати внутрішні інвестиції та виробництво. У короткостроковій перспективі, однак, це призведе до інфляції і, якщо припустити, що вітчизняні виробники відреагують на це суттєвим підвищенням власних цін, може перетворити нові автомобілі на предмет розкоші", – заявив Пол Ешворт, головний економіст з питань Північної Америки компанії Capital Economics.

Близько 50% автомобілів, що продаються в США, виробляються всередині країни. Серед імпортних поставок близько половини припадає на Мексику та Канаду, а також Японію, Південну Корею та Німеччину.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже відреагувала на заяву Трампа:

"Я глибоко шкодую про рішення США запровадити мита на експорт автомобілів з ЄС. Мита це податки – погані для бізнесу, ще гірші для споживачів, як у США, так і в ЄС. ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси", – написала вона в соцмережі Х.

Мита Трампа: інші новини

Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита для всіх країн, які купуватимуть газ і нафту у Венесуели. ЗМІ тоді писали, що цей крок особливо вплине на Китай. Зараз Пекін є основним покупцем нафти з Венесуели. Крім того, венесуельські ресурси купували і самі США.

Раніше Трамп також запровадив мита проти Канади і Китаю. Канадська провінція Онтаріо заявила, що стягуватиме на 25% більше плати за електроенергію, яка постачається до трьох американських штатів: Міннесота, Нью-Йорк і Мічиган.

Вас також можуть зацікавити новини: